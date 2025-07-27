

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يجب مقاضاة نائبة الرئيس الأمريكي السابقة والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والديمقراطيين لدفعهم المال مقابل الحصول على دعم سياسي.

وفي تدوين على "تروث سوشيال"، وصف ترامب ما قال: أنه دفع هاريس ومسؤولين في الحزب أموالا طائلة للحصول على دعم سياسي، بـ"فضيحة تهدد بإشعال جحيم سياسي" في البلاد، وفقا لروسيا اليوم.

وقال إن الديمقراطيين "يعترفون بدفع ما لا يقل عن 11 مليون دولار للمغنية بيونسيه، وثلاثة ملايين دولار لأوبرا وينفري، و600 ألف دولار للمذيع منخفض الشعبية آل شاربتون، وعدد آخر من الشخصيات مقابل دعمهم العلني".

وأضاف: "هذه المدفوعات مقيدة بطريقة غير قانونية في السجلات، ولا يسمح بتقديم المال مقابل التأييد السياسي، هذا خرق واضح للقانون".

وتابع: "هل تتخيلون ما سيحدث إذا بدأ السياسيون في دفع المال لشراء التأييد؟ حينها سيندلع الجحيم!".

وأكد أن الديمقراطيين ملزمون بالإجابة عن الأموال التي دفعوها، قائلا: "هذه ليست مجرد شبهة، بل اعترافات مدونة تكشف شراء دعم سياسي بشكل مباشر".

وقال: "كامالا وجميع أولئك الذين تلقوا أموال التأييد، خالفوا القانون.. يجب محاكمتهم جميعا!".

كان ترامب قد اتهم نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس بتقديم مبالغ بشكل غير قانوني للمشاهير من أجل حملتها الانتخابية وطالب بالتحقيق في الأمر.

وأشار إلى أن مثل هذه المدفوعات ربما كانت تقدم على أنها مدفوعات مقابل إلقاء الخطب، لكنها في الحقيقة كانت مدفوعات مقابل الدعم السياسي.

وقال: "لا يسمح للمرشحين بدفع ثمن التأييد، وهذا بالضبط ما فعلته كامالا".

وتابع: "كانت هذه محاولة باهظة التكلفة ويائسة لخلق مظهر زائف للدعم الجماهيري.. إنها غير قانونية! كانت مجرد وسيلة فاسدة وغير قانونية من جانب هؤلاء "الفنانين" غير الوطنيين للاستفادة من نظام فاسد".