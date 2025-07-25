اليونان تحذر من مخاطر شديدة بنشوب حرائق غابات خلال مطلع الأسبوع

(د ب أ)

حذرت سلطات الحماية المدنية في اليونان، اليوم الجمعة، من مخاطر مرتفعة للغاية بنشوب حرائق غابات في مناطق واسعة من البلاد خلال مطلع الأسبوع.

وتظهر خريطة المخاطر الحالية التي أعدتها الحكومة، أنه قد تم تمييز أجزاء من جزيرة إيفيا، وجنوبي وشرقي شبه جزيرة بيلوبونيز، بالإضافة إلى المنطقة المحيطة بالعاصمة أثينا، باللون الأحمر الداكن، ما يشير إلى أعلى مستوى من الخطر.

ومن المتوقع أيضا أن يكون الخطر مرتفعا للغاية في جزيرة كريت، وغربي شبه جزيرة بيلوبونيز، وفي جزر بحر إيجه الشرقية مثل ليسبوس وخيوس وساموس – حيث تم إصدار حالة الإنذار البرتقالي، وهو ثاني أعلى مستوى تحذير.

وأدت موجة الحر التي استمرت لعدة أيام وسجلت درجات حرارة تفوق 40 درجة مئوية بشكل متواصل، إلى موجة جفاف بالغة الشدة.

وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع هبوب رياح قوية، مما يزيد بشكل كبير من خطر اندلاع حرائق واسعة النطاق.