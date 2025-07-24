الصحة السورية: 6 قتلى و160 جريحا في تفجير ريف إدلب

دمشق - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع عدد ضحايا تفجير مستودع الذخيرة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا لأكثر من مئة شخص.

وأعلنت وزارة الصحة في بيان لها اليوم الخميس "ارتقاء 6 أشخاص وإصابة 160 آخرين، في حصيلة غير نهائية، للانفجار الذي وقع في بلدة معرة مصرين بريف إدلب الشمالي".

وقال مصدر طبي في مشفى معرة مصرين لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن "8 قتلى وصلوا إلى المشفى وأكثر من 90 جريحا بينهم عدد من الحالات الصعبة، إضافة إلى توزيع المصابين على المشافي في مدينة إدلب".

وذكر خالد الأحمد من سكان مخيم مريم المجاور لمكان وقوع الانفجار أن الحادث بدأ بانفجار صغير تبعه انفجار ضخم أدى إلى دمار عدد كبير من المنازل المحيطة بمكان مستودع السلاح وأن الشظايا تطايرت على بعد مئات الأمتار إضافة إلى وجود ألغام لم تنفجر انتشرت في المنطقة، وأن فرق الدفاع المدني والأهالي تقوم بإزالة انقاض المنازل للبحث عن أشخاص تحت الركام.

ورجح الأحمد في حديث لـ (د ب أ) "أن يكون سبب انفجار المستودع هو ارتفاع درجات الحرارة وتخزين الذخيرة والأسلحة بشكل عشوائي وأن الفصائل التي كانت تملك مستودعات أسلحة تقوم بتفريغها بشكل متكرر".

وقال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح في تغريدة على موقع إكس: "نتابع الانفجار المجهول الذي وقع اليوم في بلدة معرة مصرين بريف إدلب الشمالي، حيث هرعت فرق الدفاع المدني السوري إلى الموقع فور وقوع الحادث، وتقوم بواجبها في إخلاء الضحايا ونقل المصابين، رغم استمرار الانفجارات المتكررة في المنطقة والتي تعيق عمليات الاستجابة، ولم تُسجل حتى اللحظة حصيلة نهائية لعدد الضحايا، في ظل استمرار عمليات الإسعاف والإخلاء، ونهيب بأهلنا في إدلب عدم الاقتراب من موقع الانفجار حفاظاً على سلامتهم، ونؤكد أن الفرق تعمل بأقصى طاقتها وسط ظروف خطيرة ومعقدة".