

وكالات

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إن الوضع في قطاع غزة مأساوي.

وشددت ميلوني في ختام اجتماع القمة مع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون في فيلا بامفيلي التاريخية بالعاصمة روما، على أنه لا يمكن لأي عمل عسكري أن يبرر الهجمات على المدنيين.

وأضافت: "إننا جميعا ملتزمون بضمان وقف فوري للأعمال العدائية وبدء عملية جادة نحو حل الدولتين، وفقا لروسيا اليوم.

وأشارت إلى أنه خلال اللقاء مع الرئيس الجزائري تبون، تم التركيز بوضوح على النزاعات الرئيسية الجارية.