سوريا: توقيع 44 اتفاقية مع السعودية بقيمة 6 مليارات دولار

وكالات

عبّر وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، الأربعاء، عن شكره للمملكة العربية السعودية على إرسالها وفدا اقتصاديا للاستثمار، مشيرا إلى بلاده تعمل تجهيز مؤتمرات استثمارية مماثلة مع دول شقيقة من العالم العربي.

وأعلن المصطفى، توقيع 44 اتفاقية مع المملكة العربية السعودية بقيمة 6 مليارات دولار، مؤكدا أن الإدارة السورية تعمل على إعادة تحديث البنية التشريعية في سوريا لاستقطاب وجذب الاستثمارات من الخارج.

وأشار المصطفى، إلى أن المنتدى السوري السعودي أسفر عن اتفاقات ستوفر 50 ألف فرصة عمل مباشرة، مضيفا "سنعمل خلال المرحلة المقبلة على جذب الاستثمارات بهدف التنمية وليس الربح فقط".

وأوضح وزير الإعلام السوري، أن دمشق تعمل على جذب استثمارات خاصة في مجال الطاقة، لافتا إلى أن الدول الشقيقة تعمل ما في وسعها من أجل رفع كلي للعقوبات عن سوريا.

وأكد المصطفى، أن سوريا الجديدة تقدم فرصا استثمارية كبيرة بعد عقود من الاستبداد والفساد.