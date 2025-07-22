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فيديو يوثق دوران الأرض حول نفسها من جزيرة إسبانية

01:57 م الثلاثاء 22 يوليه 2025

دوران الأرض حول نفسها

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وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو يوثق حركة دوران الأرض حول محورها، في مشهد نادر جذب انتباه الملايين.

وتم تصوير الفيديو بتقنية "التايم لابس" أو التصوير المسرع من قبل مجموعة من المصورين الفلكيين في جزيرة لا بالما، إحدى جزر الكناري الإسبانية الواقعة قبالة السواحل الغربية للمغرب.

واستغرق تسجيل الفيديو نحو ثماني ساعات متواصلة، حيث تم تثبيت تركيز الكاميرا على السماء بمساعدة جهاز تعقب فلكي خاص، ما أتاح تسجيل حركة دوران الأرض بشكل واضح وملفت.

وتُعد لا بالما واحدة من أبرز الوجهات الفلكية في أوروبا، لما تتمتع به من سماء صافية وظروف مثالية للرصد والتصوير الليلي، الأمر الذي ساعد في إنتاج هذا المشهد الاستثنائي.

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دوران الأرض حول نفسها جزيرة إسبانية مواقع التواصل الاجتماعي
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