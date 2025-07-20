بهدف أسر جنود.. استهداف آلية إسرائيلية شرقي خانيونس- فيديو

وكالات

نشر الإعلام الحربي التابع لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد لعملية استهداف ناقلة جند إسرائيلية في منطقة عبسان الكبيرة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، خلال محاولتها لأسر جنود إسرائيليين.

وأظهرت اللقطات عملية رصد آليات وجرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الكمين، فضلا عن مراحل الإعداد والتجهيز وزرع عبوة "برق" الصدمية المطورة في منطقة الكمين.

مشاهد حصلت عليها #الجزيرة لكمين نفذته سرايا القدس ضد قوات الاحتلال في منطقة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، واستهدفت فيه ناقلة جند إسرائيلية بهدف أسر جنود#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/0lJBR5uyMN — قناة الجزيرة (@AJArabic) July 20, 2025

وظهر مقاتلو سرايا القدس خلال ترقبهم عبور الآلية الإسرائيلية خط سير الكمين المجهز، والاستعداد لتفجيرها عن بعد، إضافة إلى عمليات الاشتباك المباشر التي تلت لحظة التفجير.

ونوّهت سرايا القدس في ختام الفيديو، إلى أن تدخل آليات الاحتلال الإسرائيلي المتواجدة في محيط منطقة الكمين، أعاقت عملية أسر الجندي المستهدف ومقتله، وكذلك استشهاد عدد من مقاتلي المقاومة الفلسطينية.