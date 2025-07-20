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بهدف أسر جنود.. استهداف آلية إسرائيلية شرقي خانيونس- فيديو

06:40 م الأحد 20 يوليو 2025

سرايا القدس أرشيفية

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وكالات

نشر الإعلام الحربي التابع لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد لعملية استهداف ناقلة جند إسرائيلية في منطقة عبسان الكبيرة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، خلال محاولتها لأسر جنود إسرائيليين.

وأظهرت اللقطات عملية رصد آليات وجرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الكمين، فضلا عن مراحل الإعداد والتجهيز وزرع عبوة "برق" الصدمية المطورة في منطقة الكمين.

وظهر مقاتلو سرايا القدس خلال ترقبهم عبور الآلية الإسرائيلية خط سير الكمين المجهز، والاستعداد لتفجيرها عن بعد، إضافة إلى عمليات الاشتباك المباشر التي تلت لحظة التفجير.

ونوّهت سرايا القدس في ختام الفيديو، إلى أن تدخل آليات الاحتلال الإسرائيلي المتواجدة في محيط منطقة الكمين، أعاقت عملية أسر الجندي المستهدف ومقتله، وكذلك استشهاد عدد من مقاتلي المقاومة الفلسطينية.

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