إندونيسيا - (د ب أ)

استمرت فرق البحث والإنقاذ في إندونيسيا في جهود تحديد موقع صيادين مفقودين بعدما اصطدم قاربهما بسفينة شحن في مضيق ملقا 72.2 ميل قبالة ساحل مدينة لوكسوماوي في آخيه الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت وكالة أنباء أنتارا الإندونيسية اليوم السبت.

وقال آدي كاندرا، رئيس وحدة الشرطة المائية والجوية في شرق آخيه إن فريقا مشتركا يضم مسؤولين محليين وصيادين يجري عملية البحث.

وغادر قارب الصيد "إم في بويجا لاوت" من ميناء إيدي في شرقي آخيه يوم الاثنين الماضي وكان على متنه 10 أشخاص. وواجه الطاقم طقسا سيئا وأمواجا عالية أثناء الصيد في مضيق ملقا.

واصطدمت سفينة شحن تحمل اسم "ميرسك تشيلكا" وترفع علم هونج كونج وهي في طريقها إلى سنغافورة بقارب الصيد مما تسبب في غرقه، حوالي الساعة 1130 مساء يوم الثلاثاء الماضي بالتوقيت المحلي.

وذكر كاندرا أنه تم إنقاذ ثمانية صيادين ونقلهم إلى سفينة الشحن، بينما ما زال سيف 50 عاما، وعبد الرحمن 55 عاما مفقودين.