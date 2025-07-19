شيخ سوري: العشائر لن تغادر السويداء حتى تدخل القوات الحكومية

(د ب أ )



تجددت الاشتباكات صباح اليوم السبت، في مدينة السويداء جنوب سوريا بين المسلحين الدروز ومقاتلي القبائل والعشائر العربية.

وأشار الشيخ أحمد شيخ حمود من عشائر شمال سورية، إلى وقوع إطلاق نار من مسلحين يتبعون للشيخ حكمت الهجري بعد توقف مقاتلي العشائر عن القتال فجر اليوم إثر التوصل لاتفاق.

وأضاف شيخ حمود لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ ) :" بعد إعلان وقف القتال كان الاتفاق بين شيوخ القبائل وقادة المجموعات المقاتلة العشائرية على الخروج فجر اليوم بعد دخول قوات الأمن العام ولكن بعد استهداف مقاتلي العشائر لن نغادر المحافظة حتى تدخل القوات الحكومية وتتمركز في السويداء".

وشدد شيخ حمود :"اعتدنا على غدر مجموعات الهجري ونقض الاتفاق وما قدمناه من دماء أبنائنا ليس قليل".

وتوجه رتل من قوات الأمن العام صباح اليوم، من العاصمة دمشق باتجاه السويداء.





