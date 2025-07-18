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أمريكا: هبوط اضطراري لرحلة داخلية بسبب شجار بين راكب ومضيفة

11:14 م الجمعة 18 يوليو 2025

ارشيفية

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(أ ب)

اضطُرت طائرة في رحلة طيران داخلية متجهة إلى مدينة ديترويت الأمريكية لإجراء هبوط اضطراري شرقي ولاية آيوا بعد اشتباك راكب مع مضيفة جوية ومحاولته فتح باب الطوارئ أثناء تحليق الطائرة، حسبما أفادت اتصالات الطيار مع مراقبي الحركة الجوية.

واتصل قائد رحلة خطوط "سكاي ويست إيرلاينز" رقم 3612، ببرج مطار إيسترن آيوا في سيدار رابيدز بعد الساعة 6 مساءً أمس الخميس، طالباً الهبوط بسبب راكب يسبب اضطرابا.

وقال قائد الطائرة، وفقاً للتسجيلات الصوتية بنظام "لايف إيه تي سي": "إنه (الراكب)يتشاجر الآن مع مضيفة الطيران ويحاول فتح باب الطوارئ".

وحدث الاضطراب بعد وقت قصير من إقلاع رحلة الطائرة، من مدينة أوماها بولاية نبراسكا، حوالي الساعة 0530 مساءً يوم أمس الخميس، بحسب الشرطة.

وتم تحويل الرحلة إلى مطار سيدار رابيدز حيث هبطت بأمان، حسب بيان صادر عن إدارة الطيران الاتحادية.

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