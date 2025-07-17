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يديعوت أحرونوت: حماس تصرّ على إلغاء آلية توزيع المساعدات الجديدة في غزة

04:59 ص الخميس 17 يوليه 2025

أفراد حماس

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وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الخميس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طلب من فريق التفاوض إبداء مرونة للتوصل إلى اتفاق في غزة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي قوله، إن تل أبيب وافقت على الانسحاب من محور موراغ ومناطق أخرى بغزة ضمن صفقة محتملة في القطاع.

وأضاف المصدر: "لم تحسم بعض القضايا كنسبة الرهائن إلى الأسرى الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم وخصوصا المحكومين بالمؤبد"، وفقا لسكاي نيوز.

وتابع: "حماس تصرّ على إلغاء آلية توزيع المساعدات الجديدة في قطاع غزة"، مشيرا إلى إصرار حماس على انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى خطوط 2 مارس.

ورغم ذلك، أكدت "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مسؤولين بالحكومة الإسرائيلية، أن "فرصة التوصل إلى اتفاق بشأن غزة أكبر من احتمال عدم التوصل إلى اتفاق".

وعلّق ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، الأربعاء، على المفاوضات الرامية إلى التوصل لهدنة بين إسرائيل و"حماس" في قطاع غزة.

وقال ويتكوف، إن المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة "تسير على نحو جيد".

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