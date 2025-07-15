الرئيس الأوكراني يشكر ترامب على استعداده لدعم أوكرانيا



وكالات

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعرب خلاله عن شكره لترامب على موقفه الداعم لكييف واستعداده للعمل المشترك من أجل إحلال السلام.

قال زيلينسكي، عبر حسابه على تطبيق "تليجرام": "أجريت محادثة جيدة جدا مع الرئيس ترامب، شكرته على استعداده لدعم أوكرانيا ومواصلة التعاون لوقف إراقة الدماء وتحقيق سلام دائم وعادل".

وأضاف الرئيس الأوكراني، أنه ناقش كذلك آخر المستجدات مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، الذي كان قد التقى ترامب في البيت الأبيض في وقت سابق اليوم.

وفي وقت سابق، كشف تقرير لشبكة "سي إن إن" أصول، وحيثيات ودوافع، خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتقدم الدعم العسكري لوكرانيا، والتي من المرتقب أن يعلن عنها بعد اجتماعه مع الأمين العام لحلف "الناتو" مارك روتي، مساء الاثنين في البيت الأبيض.

وتشمل هذه الخطة، بيع الأسلحة الأمريكية للدول الأوروبية لنقلها إلى أوكرانيا، وذلك لتسريع العملية، وتجنب الانتقادات السياسية، وتحقيق الأرباح.