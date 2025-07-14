محللون: تهديدات ترامب بالرسوم الجمركية لم تعد مجرد استعراض سياسي

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كشف محللون اقتصاديون في "كابيتال إيكونوميكس"، عن أن النشر التدريجي للمطالب الجديدة والتهديدات برفع معدلات الرسوم الجمركية على البرازيل وكندا يُثير تساؤلات حول الافتراض السائد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يُنفذ معظم تهديداته بالرسوم الجمركية.

وأقرت الشركة في مذكرة صدرت يوم الإثنين، ركزت على الدولار الأمريكي، بأن ترامب يُواصل تصعيد تهديداته بالرسوم الجمركية مجددًا، بينما ترتفع توقعات أسعار الفائدة الأمريكية بشكل طفيف، وفقا لنصة "انفستينج" الإقتصادية.

وكتبت كابيتال إيكونوميكس: "كما كان متوقعًا على نطاق واسع، تم تمديد الموعد النهائي في التاسع من يوليو لـ"وقف" الرسوم الجمركية الأمريكية المتبادلة"، وأشارت إلى أن التهديدات الجديدة بالرسوم الجمركية "تستند إلى مبررات لا تتعلق مباشرةً بالمخاوف الاقتصادية".

وأوضحت الشركة أن هناك تركيزًا متجددًا الآن على المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي والصين، وهما صاحبا التأثير السياسي الأكبر على الاقتصاد العالمي، مع انخفاض أسعار الأسهم وتعرض عملات الدول المتضررة لبعض الضغوط، ترى كابيتال إيكونوميكس أن "افتراض أن تهديدات ترامب فارغة إلى حد كبير قد بدأ يتضاءل".

في معرض تركيزها على أسواق الصرف الأجنبي، قالت كابيتال إيكونوميكس للمستثمرين إن "تهديدات ترامب يبدو أنها لم تُعزز الدولار بشكل طفيف، بل أضرت به".

وأضافت: "هذا يشير إلى أن نهجه الحالي المتمثل في استهداف الدول الصغيرة للتصعيد، بدلاً من مواجهة العالم بأسره دفعةً واحدة - كما حدث في "يوم التحرير" - يُعزز قوة الدولار".