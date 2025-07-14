إعلام عبري يزعم: دبابات سورية تجاوزت الخط المحدد وإسرائيل قصفتها

وكالات

قال الجيش الإسرائيلي، إنه هاجم قبل قليل دبابات عدة في منطقة قرية سميع بالسويداء جنوبي سوريا.

وزعمت القناة 12 الإسرائيلية نقلًا عن مصدر أمني، أن دبابات سورية عبرت الخط الذي حددته إسرائيل جنوبي سوريا فقامت الطائرات الإسرائيلية باستهدافها.

وهاجمت إسرائيل دبابات عسكرية في جنوب سوريا فى الوقت الذي تشتبك فيه قوات الحكومة السورية والقبائل البدوية مع ميليشيا الدروز.

ولقي العشرات حتفهم في القتال الدائر بين الجماعات المحلية والعشائر في مدينة السويداء.

وقد اشتبكت القوات الأمنية الحكومية، التي تم إرسالها اليوم الاثنين لاستعادة الأمن مع الجماعات المحلية المسلحة.

وقالت وزارة الداخلية إن أكثر من 30 شخصًا لقوا حتفهم وأصيب نحو 100 في القتال.