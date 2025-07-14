العراق ينفي إغلاق مجاله الجوي

بغداد- (د ب أ)

نفت وزارة النقل العراقية، اليوم الاثنين، إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطائرات.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)عن المتحدث باسم الوزارة ميثم الصافي قوله، إن "وزارة النقل تنفي إغلاق الأجواء العراقية أمام حركة الملاحة الجوية"، مؤكدا أنه "لا صحة لإيقاف الرحلات الجوية بين العراق وتركيا وبالعكس".

وأضاف أن "هناك تدفقا للرحلات عبر الأجواء العراقية "، لافتا إلى أن "مطارات العراق وأجواءه مفتوحة أمام الشركات كافة".