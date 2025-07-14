إعلان

العراق ينفي إغلاق مجاله الجوي

10:33 ص الإثنين 14 يوليه 2025

حركة الملاحة الجوية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بغداد- (د ب أ)

نفت وزارة النقل العراقية، اليوم الاثنين، إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطائرات.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)عن المتحدث باسم الوزارة ميثم الصافي قوله، إن "وزارة النقل تنفي إغلاق الأجواء العراقية أمام حركة الملاحة الجوية"، مؤكدا أنه "لا صحة لإيقاف الرحلات الجوية بين العراق وتركيا وبالعكس".

وأضاف أن "هناك تدفقا للرحلات عبر الأجواء العراقية "، لافتا إلى أن "مطارات العراق وأجواءه مفتوحة أمام الشركات كافة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة النقل العراقية العراق إغلاق المجال الجوي حركة الطائرات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

الدكتور سعد الهلالي مع مجدي الجلاد.. فتنة الحجاب والخلع وعصمة المرأة.. ويرد على توفيق عكاشة
تغيير المسمى الوظيفي لكامل الوزير يثير ضجة.. ومصدران يكشفان التفاصيل والأسباب