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في افتتاح نهائي كأس العالم للأندية.. ترامب يؤدي التحية العسكرية- فيديو

10:34 م الأحد 13 يوليه 2025

ترامب يؤدي التحية العسكرية

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وكالات
ظهر الرئيس الأمريكي، مساء الأحد، وهو يؤدي التحية العسكرية أثناء عزف النشيد الوطني الأمريكي في افتتاحية المباراة النهائية لكأس العالم للأندية بين ناديي تشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، في ملعب "ميتلايف".

ووصل ترامب إلى ملعب ميتلايف في نيويورك، بصحبة السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب، حيث غادرا نادي الجولف الخاص بهما في بيدمينستر بولاية نيوجيرسي، متوجهين إلى إيست روثرفورد التي تبعد نحو 64 كيلومترا، لمتابعة المباراة من المدرجات.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن الإجراءات الأمنية ستكون مشددة داخل ملعب ميتلايف، بالتنسيق بين الاتحاد الدولي لكرة القدم والسلطات الأمريكية، حيث طُلب من الجماهير التواجد قبل ثلاث ساعات من انطلاق اللقاء، مع تطبيق عمليات تفتيش أكثر صرامة مقارنة بالمباريات السابقة.
وانطلقت المباراة النهائية في العاشرة مساء بتوقيت نيوجيرسي، في مواجهة قوية لتحديد بطل كأس العالم للأندية 2025

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