إصابة جندي إسرائيلي برصاصة طائشة أطلقها جيش الاحتلال بغزة

وكالات

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بإصابة جندي إسرائيلي في منطقة غلاف غزة برصاصة طائشة أُطلقت من قِبل الجيش الإسرائيلي من داخل قطاع غزة.

وفي سياق منفصل، أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، بأن الجيش الإسرائيلي يقول إنه سيطر على ما بين 70% إلى 75% من مساحة قطاع غزة وعلى وشك تحقيق أهداف خطة "عربات جدعون"، وفق زعمه.

وقال الجيش الإسرائيلي إن حركة حماس انتقلت إلى أسلوب عمل "يعتمد على التضحية ويمتاز بجرأة أكبر واحتكاك مباشر"، وفقًا لما نقلته الصحيفة.

ويواصل جيش الاحتلال عملياته العسكرية في قطاع غزة التي بدأت في أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 58 ألفا و26 فلسطينيًا وإصابة 138 ألفًا و520 آخرين.