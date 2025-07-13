انطلاق القمة التنسيقية السابعة للاتحاد الإفريقي في مالابو

(وكالات)

بدأت اليوم، اليوم الأحد، أعمال الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الإفريقي في العاصمة الغينية الاستوائية "مالابو"، وسط مشاركة رفيعة من عدد من القادة الأفارقة، بينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وافتُتحت الجلسة الرسمية بعزف النشيد الرسمي للاتحاد الإفريقي، أعقبه النشيد الوطني لجمهورية غينيا الاستوائية، الدولة المضيفة.

وألقى ممثلو الدولة المضيفة كلمتهم الترحيبية، تبعها خطاب لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف، ثم كلمة للرئيس الأنجولي، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.

وأثناء اعتماد جدول الأعمال، قدم السفير موسى فيليكاتي، مفوض الزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة – والذي يشغل كذلك منصب مفوض التنمية الاقتصادية والتجارة والسياحة والصناعة والمعادن بالإنابة – تقريرًا شاملاً أمام القادة، أعقبه كلمات لممثلي المجموعات الاقتصادية والآليات الإقليمية المختلفة.

ويُنتظر أن تشهد القمة نقاشات معمقة حول عدد من الملفات الحساسة، في مقدمتها مسألة المطالبة بتعويضات من القوى الاستعمارية السابقة، واستعادة الآثار والممتلكات الثقافية المنهوبة من القارة الإفريقية، وهي مطالب تعززت مؤخرًا بتحركات دبلوماسية وشعبية متزايدة داخل إفريقيا وخارجها.

كما تناقش القمة التحديات الأمنية الراهنة في عدد من الدول الإفريقية، في ظل تصاعد الأزمات السياسية والتهديدات العابرة للحدود، بما يستدعي تنسيقًا مشتركًا أكثر فاعلية بين دول القارة.