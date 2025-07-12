زعيم كوريا الشمالية يستقبل وزير الخارجية الروسي

وكالات

استقبل زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، اليوم السبت في مدينة وونسان الساحلية، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، حسبما أفادت وزارة الخارجية الروسية.



وقالت الخارجية الروسية في بيان على "تليجرام": "تم استقبال سيرجي لافروف من قِبل رئيس شؤون الدولة لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كيم جونج أون".



وذكر البيان أن لافروف نقل خلال اللقاء تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الزعيم الكوري الشمالي.



وجاءت زيارة لافروف إلى كوريا الشمالية لإجراء محادثات تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري وغيره من مجالات التعاون بين موسكو و بيونج يانج .



ووصل وزير الخارجية الروسي إلى مدينة وونسان الساحلية في شرق كوريا الشمالية أمس الجمعة، لعقد اجتماع مع نظيرته تشوي سون هوي.