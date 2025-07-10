البث العبري: مقتل حارس أمن إسرائيلي في هجوم قرب الخليل

وكالات

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن تحقيقات أولية تشير إلى تنفيذ فلسطينيين اثنين عملية إطلاق نار وطعن عند مفترق غوش عتصيون، الواقع قرب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، دون أن تُكشف هويتهما حتى الآن.

وأعلن الجيش الإسرائيلي إغلاق مداخل مدينتي الخليل وبيت لحم، فيما أكدت إذاعة الجيش، نقلاً عن مصدر طبي، مقتل حارس أمن في العملية، مشيرة إلى أنه جندي احتياط.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية أن إطلاق نار وقع في منطقة المفترق، وأسفر عن وقوع إصابات متفاوتة، مشيرة إلى أن قواتها تُجري عمليات تمشيط في المنطقة بحثاً عن مشتبهين آخرين، وسط أنباء عن مقتل منفذي الهجوم.