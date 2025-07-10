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تركيا.. حكم بحظر "جروك" بعد إساءته لأردوغان

12:46 ص الخميس 10 يوليه 2025

جروك

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وكالات

فرضت السلطات التركية، حظرا جزئيا على آداة الذكاء الاصطناعي "جروك" المدمجة بمنصة "إكس" المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك؛ بسبب ردود اعتبرتها أنقرة مهينة للرئيس رجب طيب أردوغان ومؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، وفق وكالة "رويترز" البريطانية.

وبعد شكوى رسمية، أصدرت محكمة تركية قرارا بحظر التطبيق نتيجة انتهاكه قوانين الدولة.

وأشارت تقارير إعلامية، إلى أن تطبيق الدردشة الذّكي في منصة "إكس"، يقدم ردودا تتضمن إساءة إلى الرئيس أردوغان وكمال أتاتروك، عند طرح أسئلة باللغة التركية.

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الذكاء الاصطناعي اللغة التركية إيلون ماسك رجب طيب أردوغان جروك حظر جروك
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