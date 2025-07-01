نشوب حريق في 5 منازل بسوهاج والسبب شرارة من فرن بلدي

سوهاج- عمار عبدالواحد:

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج على حريق اندلع في 5 منازل وأحواش، بالمنشاة جنوبي المحافظة.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا بنشوب حريق بسطح منزل دائرة مركز شرطة المنشاة

تبين من التحريات نشوب حريق في غرفة مشيدة من البوص أعلى سطح الطابق الثالث بمنزل مشيد بالطوب الأحمر والأسمنت ملك طلعت م ع 46 عامًا عامل تطاير منه شرر إلى أسطح منازل مجاورة بذات المكونات معروشة بالبوص والعروق الخشبية ملك كل من أحمد ع م 59 عامًا عامل، محمود ع م 25 عامًا عامل، عبدالرحيم ح ت 45 عامًا تاجر، حوش ملحق بمنزل ملك أحمد ا ه 60 عامًا عامل معروش بالبوص والعروق الخشبية.

وجرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة علي الحريق وإخماده، دون وقوع أي خسائر أو إصابات بشرية بأحد، وتمثلت التلفيات في احتراق كمية من البوص والعروق الخشبية بأسطح المنازل والحوش.

وكشفت التحريات الأولية، أن سبب الحريق هو تطاير شرارة من فرن بلدي بسطح منزل المواطن الأول، ولا يوجد شبهة الجنائية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.