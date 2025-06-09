بسبب رسائل على الهاتف.. رجل يقتل زوجته أمام والديها في فلوريدا

وكالات

في جريمة صادمة هزت ولاية فلوريدا الأميركية، أُدين رجل يدعى شانتيل أدكنز (37 عامًا) بقتل زوجته شاونتاي (34 عامًا) رمياً بالرصاص أمام والديها، بعد خلاف حاد نشب بين الزوجين داخل منزلهما بمدينة دايتونا بيتش في 19 أكتوبر 2023.

وذكرت صحيفة نيويورك بوست أن هيئة المحلفين لم تستغرق سوى 17 دقيقة لإدانة المتهم بتهمة القتل العمد من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى تهم جنائية أخرى.

وتعود بداية الواقعة إلى خلافات متصاعدة بين الزوجين، ازدادت حدتها بعد اكتشاف الزوجة رسائل نصية على هاتف زوجها تشير إلى تورطه في علاقة مشبوهة. كما اتهمته بقيادة دراجتها النارية تحت تأثير الكحول، رغم أنه بدأ مؤخرًا برنامجًا لعلاج الإدمان.

شعرت الضحية بالخطر، فاتصلت بوالديها طلبًا للمساعدة، وما إن وصلا إلى المنزل حتى تصاعد الموقف بشكل مأساوي. فقد أخرج الزوج بندقية وأطلق النار على زوجته أمام أعينهما، ما أدى إلى وفاتها على الفور، ثم هددهما بالسلاح، قبل أن يطلق النار على نفسه ويُصاب في الكتف.

نجا والدا الضحية من الموت، رغم إصابة والدها بكسر أثناء محاولته الفرار، بحسب ما أكد الادعاء.

وقال المدعي العام آر. جيه. لاريتزا: "هذه واحدة من أبشع الجرائم الأسرية، أن يُجبر والدان على مشاهدة ابنتهما تُقتل أمام أعينهما، ثم يُهددان بالمصير نفسه".

ومن المقرر أن يُصدر الحكم بحق أدكنز في 23 يونيو، وسط توقعات بالحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

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