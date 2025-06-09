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إيران: ردنا جاهز على أي قرارات ستتخذ ضدنا في اجتماع الوكالة الدولية

11:57 ص الإثنين 09 يونيو 2025

إيران

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(وكالات)

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أنها وضعت حزمة من الإجراءات الجاهزة للرد على أي قرارات قد تُتخذ ضد طهران خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المرتقب.

وشددت وزارة الخارجية في بيانها، على أن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما تصفه بـ"محاولات تسييس الملف النووي الإيراني".

واتهمت وزارة الخارجية الإيرانية الدول التي ترفع شعار الحد من الانتشار النووي بأنها تمارس سياسات مزدوجة، مشيرة إلى أن هذه الدول تقدم دعماً مباشراً للبرنامج النووي العسكري الإسرائيلي، في الوقت الذي تنتقد فيه البرنامج النووي الإيراني.


وأكدت الخارجية الإيرانية أن طهران التزمت منذ البداية بسياسة التعاون والشفافية مع الوكالة الدولية، و"قدمت كافة الأدلة التي تثبت حسن نواياها"، مشددة على أن إيران أظهرت أقصى درجات المرونة في سبيل التوصل إلى تفاهمات مشتركة.

أما بشأن الحوار مع واشنطن، فقالت الخارجية الإيرانية إنه "لا توجد حالياً أي معلومات جديدة حول الجولة المقبلة من المحادثات مع الجانب الأمريكي".

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إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية وزارة الخارجية الايرانية
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