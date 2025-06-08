لأول مرة.. مؤسسة غزة الإنسانية تقدّم المساعدات خارج مراكز التوزيع

غزة/تل أبيب - (د ب أ)

قامت مؤسسة غزة الإنسانية المثيرة للجدل، اليوم الأحد، ولأول مرة، بتوزيع المواد الغذائية مباشرة على الفلسطينيين خارج مراكز التوزيع التابعة لها باستخدام الشاحنات، وذلك بحسب تقارير إعلامية.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" نقلا عن المؤسسة بأن حوالي 20 شاحنة قامت بتوصيل المساعدات لتخفيف الضغط عن مراكز التوزيع القائمة.

كما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى إلى أن هذا المشروع التجريبي تم في الجزء الشمالي من مدينة رفح، بمساعدة عمال فلسطينيين محليين. ووفقا لموقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فقد تمت عملية التوزيع في المراكز المختلفة دون حوادث تُذكر، حسبما أفادت المؤسسة.

وكانت مصادر طبية في مستشفى ناصر قد أفادت في وقت سابق باستشهاد ما لا يقل عن أربعة أشخاص قرب أحد مراكز المؤسسة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وبحسب شهود عيان، وقع الحادث على بُعد نحو كيلومتر واحد من مركز التوزيع.

من جهته، ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن عدة أشخاص اقتربوا من القوات في منطقة رفح خلال الليل، وبعد أن طُلب منهم الابتعاد، أطلق الجنود طلقات تحذيرية، حسبما جاء في البيان.