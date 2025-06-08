فصائل المقاومة الفلسطينية: توزيع المساعدات تحول لـ"مصائد موت"

وكالات

قالت فصائل المقاومة الفلسطينية، إن مراكز توزيع المساعدات الأمريكية تحولت لـ"مصائد موت" تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني الجياع.

واعتبرت فصائل المقاومة، أن هدف ما تسمى مراكز المساعدات الأمريكية إنهاء مهمة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتصفية القضية الفلسطينية.

ودعت فصائل المقاومة الفلسطينية للضغط على الكيان وواشنطن للعودة إلى توزيع المساعدات عبر المؤسسات الأممية، محذرة أبناء الشعب الفلسطيني من استدراجهم بوعود وهمية من الاحتلال أو مرتزقته من العملاء واللصوص.

كما حذرت فصائل المقاومة الفلسطينية العائلات والمؤسسات من التجاوب مع مخططات العدو في خلق بدائل مشبوهة عن الأونروا.