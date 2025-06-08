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قافلة مساعدات تونسية تنطلق إلى غزة غدا الاثنين

12:55 م الأحد 08 يونيو 2025

قافلة مساعدات تونسية

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تونس - (د ب أ)

أعلن نشطاء ومنظمات تونسية انطلاق قافلة مساعدات إلى الفلسطينيين في قطاع غزة المنكوب، يوم غد الاثنين في رحلة برية.

وأوضحت "تنسيقية العمل المشترك" لدعم الفلسطينيين انطلاق الرحلة من العاصمة نحو جنوب البلاد عبر المدن الرئيسية وصولا إلى معبر راس جدير الحدودي مع ليبيا في مرحلة أولى.

وبحسب مسار الرحلة، ستسلك "قافلة الصمود" طريقا ساحليا في ليبيا حتى الوصول إلى مصر ومنها الى العاصمة القاهرة وبعدها نحو معبر رفح لتسليم المساعدات الى الفلسطينيين.

ومن المتوقع أن تصل الرحلة ، التي تضم نشطاء وممثلين من المجتمع المدني ومنظمات حقوقية وشخصيات سياسية، إلى وجهتها في وقت لاحق الشهر الجاري بهدف الالتقاء في نفس الفترة مع هيئات دعم دولية أخرى.

ويحتاج قطاع غزة الذي يفتقد إلى الخدمات والغذاء الكافي والأدوية بفعل القصف الاسرائيلي والدمار الهائل، بشدة إلى دخول مساعدات عاجلة لمواجهة خطر المجاعة في ظل القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية.

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