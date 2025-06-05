بريطانيا: أيّدنا مشروع مجلس الأمن لوقف الحرب بغزة لأن الوضع لا يُطاق

وكالات

قالت المندوبة البريطانية في مجلس الأمن الدولي باربرا وودورد، الأربعاء، إن لندن أيّدت مشروع قرار يدعو لوقف الحرب ولإيصال المساعدات لأن الوضع بغزة لا يطاق.

وأكدت وودورد، أن قرار إسرائيل بتوسيع العملية بغزة وتقييد المساعدات غير مبرر ويأتي بنتائج عكسية.

وفشل مجلس الأمن الدولي مساء الأربعاء، في اعتماد مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة.

وأفادت تقارير إعلامية، بأن 14 عضوا في مجلس الأمن الدولي صوتوا لصالح مشروع القرار بشأن وقف إطلاق نار فوري بغزة، بينما استخدمت واشنطن حق النقض "الفيتو" ضد القرار.