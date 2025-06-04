زوارق إسرائيلية تختطف صيادًا من المياه الإقليمية بجنوب لبنان

بيروت - (د ب أ)

أقدمت زوارق إسرائيلية اليوم الأربعاء على خطف أحد الصيادين من على متن زورقه في المياه الإقليمية اللبنانية في جنوب لبنان.

وذكرت قناة المنار المحلية التابعة لحزب الله أن أربعة زوارق إسرائيلية اجتازت خط الطفافات واختطفت أحد الصيادين من مركبه مقابل منطقة رأس الناقورة في جنوب لبنان.

من جهتها، أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن الزوارق الاسرائيلية "أقدمت على خرق المياه الإقليمية اللبنانية متجاوزة الطفافات البحرية وعمدت على تطويق زورق صيد كان على متنه صيادان".

وأشارت الوكالة إلى أن "القوات الإسرائيلية أقدمت على خطف أحد الصيادين ويدعى ع - ف، واقتادته إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بينما ترك الثاني في المكان، حيث خضع لتحقيق لدى مخابرات الجيش، ثم أفرج عنه لاحقاً. ولا يزال مصير الصياد الأول مجهولاً".

وألقت مسيرات إسرائيلية اليوم الأربعاء منشورات في أجواء بلدة يارون في جنوب لبنان، تضمّنت رسالة تهديد مبطنة موجهة إلى مختار البلدة السابق محمد عباس شاهين، وذلك في إطار عملية الترهيب التي يمارسها العدو ضد أبناء البلدات الحدودية، بحسب ما أعلنته "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وحلّق الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم على علو متوسط في أجواء مدينة بعلبك ومنطقتها شرق لبنان.

كما حلّقت مسيّرة إسرائيلية صباح اليوم على علو منخفض فوق العاصمة وضاحيتها الجنوبية.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف إطلاق النار بينها وبين لبنان الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، ولا تزال تنفّذ غارات في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت. كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.