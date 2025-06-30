الشرطة الإسرائيلية تستدعي نجل نتنياهو للتحقيق معه

وكالات

استدعت الشرطة الإسرائيلية يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للإدلاء بشهادته في قضية جوازات السفر الدبلوماسية التي كانت قيد التحقيق منذ عام، وفقًا لما أفادت به صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وتبحث وحدة الجرائم الكبرى "لاهف 433" التابعة للشرطة الإسرائيلية في إصدار جوازات سفر دبلوماسية بشكل غير قانوني من قِبل وزارة الخارجية لعدد من الأعضاء البارزين في حزب (الليكود) الحاكم الذين لم يستوفوا المعايير اللازمة لتلقيها، بالإضافة إلى يائير نتنياهو.

وذكرت قناة "كان" الإخبارية، أن نجل رئيس الوزراء، المقيم في ولاية فلوريدا الأمريكية، ليس مشتبهًا به في القضية، لكنه سيقدم شهادته في الأيام المقبلة، حيث أنه موجود حاليًا في البلاد.

وبدأت التحقيقات في منتصف عام 2024، وأدت إلى قيام 433 محققًا بمداهمة مكاتب وزارة الخارجية ومصادرة المواد في أغسطس الماضي.

وصرح وزير الخارجية آنذاك، وزير الطاقة الحالي إيلي كوهين، بأن 3 رؤساء سلطات محلية فقط مؤهلون للحصول على جوازات سفر دبلوماسية لأنهم يحتاجونها في إطار عملهم المتعلق بالعلاقات الدولية. وأضاف أن يائير نتنياهو مُنح جواز سفر دبلوماسي لأسباب أمنية.