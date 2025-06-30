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تغريدة كويتية تنتقد نظام تذاكر "برج القاهرة" تثير تفاعلاً

02:25 م الإثنين 30 يونيو 2025

برج القاهرة

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(وكالات)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تدوينة نشرها طلال فهد الغانم، الرئيس السابق لبورصة الكويت، عبر حسابه على منصة "إكس"، انتقد فيها ما وصفه بـ"التمييز في المعاملة" بين المصريين والزوار الأجانب أثناء زيارته لـ"برج القاهرة".

وفي تغريدته، قال الغانم: "غرائب مصر.. أخذت بنتي لبرج القاهرة.. اللي يقطع تذاكر قال لي: حضرتك مصري؟ قلت له: لا، ليه؟ قال لي تذكرة المصري 150 جنيها والأجنبي 350.. قلت له: أجنبي، قال لي قدامك 60 شخصا، والمصعد يشيل 5 كل مرة.. يعني تقريبا ساعة انتظار.. وإذا عاوز بسرعة، ادفع 250 جنيها إضافية".

وقد أثارت التدوينة موجة من التعليقات المتباينة، حيث اعتبر بعض المتابعين أن ما وصفه الغانم يُعد أمراً شائعاً في معظم الوجهات السياحية حول العالم، حيث تُعتمد تسعيرتان مختلفتان للمواطنين والزوار، إضافة إلى خدمات تخطي الطوابير مقابل رسوم إضافية.

ورد أحد المغردين الكويتيين على الغانم قائلاً: "هذي بأغلب دول العالم تدفع زيادة لتتجاوز الطابور في الأماكن السياحية... انتقدوا الاستغلال أو النظافة، لكن مو كل شيء تنتقدونه".

بينما شبه شخص آخر الوضع في مصر بنظام "الجسر السريع" بين السعودية والبحرين قائلاً: "تدفع زيادة وما توقف مع الباقين.. الموضوع بسيط".

وشارك آخرون تجارب مماثلة في دول مختلفة، مثل إسبانيا والولايات المتحدة، حيث تُعرض خدمات "fast track" بشكل علني لتجاوز الصفوف، مشيرين إلى أن هذا الأمر متعارف عليه في المواقع السياحية والمتنزهات الترفيهية العالمية.

ورغم ذلك، أيد بعض المعلقين ما جاء في التدوينة، وكتب مغرد يُدعى ناصر: "أنا دفعت لطلوع البرج أكثر من المصري... فعلاً صدقت".

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