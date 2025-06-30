تغريدة كويتية تنتقد نظام تذاكر "برج القاهرة" تثير تفاعلاً

(وكالات)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تدوينة نشرها طلال فهد الغانم، الرئيس السابق لبورصة الكويت، عبر حسابه على منصة "إكس"، انتقد فيها ما وصفه بـ"التمييز في المعاملة" بين المصريين والزوار الأجانب أثناء زيارته لـ"برج القاهرة".

وفي تغريدته، قال الغانم: "غرائب مصر.. أخذت بنتي لبرج القاهرة.. اللي يقطع تذاكر قال لي: حضرتك مصري؟ قلت له: لا، ليه؟ قال لي تذكرة المصري 150 جنيها والأجنبي 350.. قلت له: أجنبي، قال لي قدامك 60 شخصا، والمصعد يشيل 5 كل مرة.. يعني تقريبا ساعة انتظار.. وإذا عاوز بسرعة، ادفع 250 جنيها إضافية".

غرائب مصر..،



اخذت بنتي لبرج القاهرة…



اللي يقطع تذاكر قال لي: حضرتك مصري؟

قلت له: لا، ليه؟



قال لي تذكرة المصري ١٥٠ و (الاجنبي) ٣٥٠…



قلت له: اجنبي.



قال لي قدامك ٦٠ شخص ، و المصعد يشيل ٥ كل مرة… يعني تقريبا ساعة انتظار… و إذا عاوز بسرعة، ادفع ٢٥٠ جنيه إضافية.



خوش سياحة — طلال فهد ثنيان الغانم (@talghanim) June 28, 2025

وقد أثارت التدوينة موجة من التعليقات المتباينة، حيث اعتبر بعض المتابعين أن ما وصفه الغانم يُعد أمراً شائعاً في معظم الوجهات السياحية حول العالم، حيث تُعتمد تسعيرتان مختلفتان للمواطنين والزوار، إضافة إلى خدمات تخطي الطوابير مقابل رسوم إضافية.

المستشفيات عندكم وفي السعودية بسعر غير سعر المقيم وبكلمك في مستشفى يعني حاجة اهم مية مرة من الترفية محدش طلع وقال ازاي تعملوا كدة لان حقكم بس انت عايز اية يعني بلدنا ونتساوى بالاجنبي ! — yassmin 🇪🇬🇪🇬 (@yassminaa_) June 28, 2025

ورد أحد المغردين الكويتيين على الغانم قائلاً: "هذي بأغلب دول العالم تدفع زيادة لتتجاوز الطابور في الأماكن السياحية... انتقدوا الاستغلال أو النظافة، لكن مو كل شيء تنتقدونه".

هذي باغلب دول العالم تدفع زيادة لتتجاوز الطابور في الاماكن السياحية



+ سعر التذكرة للمواطن اقل



يعني انتقدوا النظافة الاستغلال الامور الثانية مقبول لكن مو كل شيء تنتقدونه . — 🇰🇼🇵🇸 هـُـوليا✨ (@i_want_we_want) June 28, 2025

بينما شبه شخص آخر الوضع في مصر بنظام "الجسر السريع" بين السعودية والبحرين قائلاً: "تدفع زيادة وما توقف مع الباقين.. الموضوع بسيط".

طريق جسر الملك فهد بين السعودية والبحرين في خدمة للشارع الغير مزدحم ، تدفع زيادة ماتوقف مع اللي على الشارع العادي

الموضوع بسيط ومتداول في دول كثيرة

هذي الراس مالية اللي احنا فرحانين فيها . — أ.خالد سلطان ابن نايل 📝 ⚖️🇰🇼 (@bdwemarkh) June 28, 2025

أستاذ طلال،

اللي ذكرته عن برج القاهرة فعلاً يبين تجربة مرّ فيها كثير من الزوّار، لكن حبيت أوضح لك إن هالنظام معمول فيه حول العالم، وما هو شي غريب أو "من غرائب مصر" مثل ما تفضلت.



اليوم حتى في جسر الملك فهد صار فيه نفس الفكرة:



مرور عادي فيه انتظار،



ومرور سريع برسوم إضافية لتخطي… — Mohammed alfarraj (@m_a_alfarraj) June 28, 2025

وشارك آخرون تجارب مماثلة في دول مختلفة، مثل إسبانيا والولايات المتحدة، حيث تُعرض خدمات "fast track" بشكل علني لتجاوز الصفوف، مشيرين إلى أن هذا الأمر متعارف عليه في المواقع السياحية والمتنزهات الترفيهية العالمية.

هذا في كل العالم، حتى في أمريكا في أسعار لطلبة الجامعات وللي خدموا في العسكرية وكبار السن.

وعن تطويف الدور، ترا هذا موجود في كل مكان اسمه fast track.



بالمناسبة، لا تزور ولا تسافر دولة ما تحبها، دلع نفسك وروح الدول اللي تحبها. — MJ ✨ (@MJalkaabi) June 29, 2025

بو فهد هذي العاده الحين بكل مكان بالعالم حتى ب اوروبا ،



مطل ب مدريد تنطر دور مع الناس ٢٠ يورو انتظار ساعه ، تركب على طول تدفع ٣٥ يورو



هذي الشغلات دايم تكون بجميع دول العالم حتى الالعاب العالميه والمدن الترفيهيه — محمد بداح الفاهد (@4lis_) June 28, 2025

ورغم ذلك، أيد بعض المعلقين ما جاء في التدوينة، وكتب مغرد يُدعى ناصر: "أنا دفعت لطلوع البرج أكثر من المصري... فعلاً صدقت".