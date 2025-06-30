المبعوث الأمريكي لسوريا: الشعب السوري قادر على التكيف وبناء المستقبل



وكالات

أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، أن التحديات في سوريا واضحة وهائلة، وأن الشعب السوري الذي أطاح بنظام الأسد قادر على التكيف وبناء المستقبل.

وشدد باراك على أن الولايات المتحدة لم يكن لها أي علاقة بتغير النظام في سوريا، وإنما الشعب السوري هو من أطاح بنظام الأسد، في إطار سعيه لحياة وأسلوب جديد.

وقال: "الإدارة الحالية في سوريا تمثل فرصة ويجب أن نعطيها إياها، لذلك اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الـ14 من مايو قرارا جريئا برفع العقوبات عن سوريا دعما للسوريين في بناء بلدهم".

وأوضح أن التحديات في سوريا واضحة وهائلة، فضلا عن الدمار والخراب منذ عام 2011 حيث البنى التحتية مدمرة، فضلا عن عدم وجود نظام مصرفي أو صحي، داعيا الجميع وخاصة دول الخليج العربي وتركيا إلى التعاون مع الحكومة السورية، إضافة إلى ضرورة دمج قوات سوريا الديمقراطية مع الدولة السورية.

وأشار إلى أن الشعب السوري يمتلك فسيفساء جميلة تتسع للجميع ولديه قدرة لا تصدق على التكيف وبناء المستقبل، مشددا على ضرورة أن تلتمس سوريا طريقها ودولتها وجيشها، إضافة إلى تعاملها مع دول الجوار، وفقا لروسيا اليوم.

وبيّن أن الولايات المتحدة بدأت تقليص عدد قواعدها في شمال شرق سوريا نظراً لنجاح مهمتها التي تتركز على دعم الاستقرار ومحاربة تنظيم داعش الإرهابي.