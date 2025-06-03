مسيّرة روسية تعترض مسيّرة أوكرانية كانت تستهدف جسر القرم

وكالات

أفادت مواقع عسكرية روسية، الثلاثاء، بأن مسيرة روسية منعت مسيرة أوكرانية من استهداف جسر القرم.

وأعلنت السلطات الروسية في شبه جزيرة القرم، تعليق حركة النقل مجددا بشكل مؤقت على جسر القرم.

وقالت لجنة التحقيق الروسية، إن تفجير الجسور في منطقتي كورسك وبريانسك هجوم إرهابي، مؤكدة العثور على أجزاء من عبوات ناسفة في مواقع انفجارات الجسور بمنطقتي بريانسك وكورسك.

وأفادت لجنة التحقيق الروسية، بمقتل 7 أشخاص وإصابة 113 في الهجمات الإرهابية بمقاطعتي بريانسك وكورسك.

وعلقت السلطات الروسية على حادثتين انهيار وانفجار جسرين في منطقتي كورسك وبريانسك الروسيتين المحاذيتين لأوكرانيا، واصفة إياهما بـ"العمل الإرهابي".

وقالت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية سفيتلانا بيترينكو: "صُنِف الحادثان على أنهما أعمال إرهابية"، وفق ما نقلت عنها وكالة "ريا نوفوستي" الروسية الرسمية.

وأفادت بيترينكو، الأحد، بمقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص في منطقة بريانسك عقب انهيار جسر مرور إثر تفجير في الساعة 22,50 (19,50 بتوقيت جرينتش)، كما تعرض جسر سكك حديد في منطقة كورسك للتفجير أيضًا قرابة الساعة 3,00 (00,00 ت ج).

ومن جانبه، أعلن حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوجوماز، ارتفاع عدد المصابين إلى 71 شخصًا جراء خروج قطار الركاب عن مساره في المقاطعة.

وقال بوجوماز للصحفيين: "للأسف، يوجد 44 شخصًا يتلقون العلاج في المستشفى، وإجمالي عدد المصابين بلغ 71 شخصًا، بالإضافة إلى 27 شخصا تلقوا الإسعافات الأولية، و7 أشخاص لقوا حتفهم، وهناك 3 في حالة حرجة".

وكانت السلطات المحلية أعلنت أنها تلقت بلاغا عن انهيار جسر للسيارات في منطقة فيجونيتشسكي الساعة 22:50 مساء السبت، بعد أن أفادت شركة "سكك حديد موسكو" بانحراف قطار ركاب عن السكة في موقع الحادث الذي قالت إنه وقع نتيجة "تدخل غير قانوني في عمل منظومة النقل".

وذكرت إدارة التحقيقات الإقليمية في مجال النقل التابعة للجنة التحقيق الروسية أن محققيها يعملون على تحديد ملابسات الحادث.