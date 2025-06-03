بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية بكوريا الجنوبية



وكالات

بدأ الناخبون في كوريا الجنوبية صباح اليوم الثلاثاء، الإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد ينهي حالة الفوضى السياسية التي غرقت فيها البلاد قبل 6 أشهر، حين حاول الرئيس السابق يون سوك يول فرض الأحكام العرفية.

ويتصدر السباق مرشّح يسار الوسط لي جاي ميونج، متقدّما على المرشّح المحافظ كيم مون سو، في انتخابات تجري ضمن جولة واحدة، وفقا لما ذكرته الغد.

وفتحت مكاتب الاقتراع أبوابها في الساعة السادسة صباحا (21,00 الإثنين) على أن تُغلق في الساعة الثامنة مساء (11,00 ت غ الثلاثاء).

ويتوقع فور إغلاق مكاتب التصويت أن تصدر النتائج الأولية لاستطلاعات آراء المقترعين.

ويرغب الكوريون الجنوبيون في وضع حد لاضطرابات سياسية مستمرة منذ أشهر ونجمت عن إعلان يون الأحكام العرفية ما أدى إلى عزله.

ومنذ ذلك الحين توالى على قيادة هذه الديموقراطية الآسيوية رؤساء مؤقتون محدودي الصلاحية، في وقت يواجه اقتصادها المعتمد على التصدير صعوبات بسبب الاضطرابات التجارية في الخارج وضعف الطلب في الداخل.

وترجح استطلاعات الرأي فوز الليبرالي لي جاي ميونغ، إذ أظهر استطلاع لمؤسسة غالوب أن 49 % من الأشخاص يعتبرونه المرشح الأفضل.

ويأتي خلفه منافسه المحافظ كيم مون سون، وزير العمل السابق من حزب سلطة الشعب الذي ينتمي إليه الرئيس المعزول.

في السنوات الأخيرة شارك الكوريون الجنوبيون بأعداد متزايدة في التصويت المبكر، وفي الانتخابات الرئاسية لعام 2022 أدلى 37 % منهم بأصواتهم قبل يوم الاقتراع.