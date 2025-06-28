الهند: نرفض تحميلنا المسؤولية عن مقتل 13 جنديًا باكستانيًا

وكالات

أعربت وزارة الخارجية الهندية في بيان، السبت، عن رفضها لبيان الجيش الباكستاني "الذي يسعى إلى إلقاء اللوم على الهند في الهجوم الذي وقع اليوم في وزيرستان".

وأعلن الجيش الباكستاني في بيان، السبت، مقتل 13 من جنوده بتفجير انتحاري نفذه عملاء للاستخبارات الهندية في مقاطعة وزيرستان شمال غربي البلاد.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكر مسؤولون أن تفجيرا انتحاريا في شمال غرب باكستان، اليوم السبت، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بينهم مدنيون.

واستهدف الهجوم مركبة عسكرية في شمال وزيرستان، في وقت الغداء، رغم حظر التجول بمختلف أنحاء المنطقة القبلية لتسهيل حركة قوات الأمن، طبقا لما ذكره مسؤولون استخباراتيون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، نظرا لأنهم غير مخولين بمناقشة القضية مع وسائل الإعلام.

ولم يكشف المسؤولون الاستخباراتيون عن سبب الانفجار ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور. ومع ذلك فإن حركة طالبان الباكستانية وجماعات مسلحة أخرى تنشط انطلاقا من شمال غرب البلاد.