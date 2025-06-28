فلسطينيون يجهزون 50 قبرا جديدا مع تصاعد العمليات الإسرائيلية في غزة

غزة- (د ب أ)

بدأ فلسطينيون في غزة بتجهيز حوالي 50 قبرا جديدا في خانيونس مع مقتل العشرات جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع .

وذكرت شبكة "قدس" الفلسطينية اليوم السبت أن ذلك يأتي مع "تصاعد حجم المجازر الاحتلال ضد المدنيين في مدنيتي رفح وخانيونس" .

وبثت الشبكة فيديو يظهر مجموعة من الأهالي الفلسطينيين يشرعون في تدشين حوالي 50 قبرا جديدا وسط عمليات حفر وبناء لتكون جاهزة لاستقبال جثامين القصف الإسرائيلي المتواصل وارتقاء العشرات في كل يوم.

وأشارت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) إلى "استشهاد أربعة مواطنين، وإصابة آخرين برصاص وقصف الاحتلال مدينتي غزة ورفح، جنوب القطاع".

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية قولها إن "ثلاثة مواطنين استشهدوا في قصف طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال منطقة دوار الصفطاوي شمال مدينة غزة".

وأضافت المصادر أن "شهيدا ارتقى وأصيب آخرون بنيران قوات الاحتلال قرب مركز مساعدات شمال مدينة رفح".

واستشهد 16 مواطنًا فلسطينيا وأصيب آخرون، منذ فجر اليوم ، في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة ، وفق وكالة الصحافة الفلسطينية ( صفا).