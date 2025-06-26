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استشهاد 44 فلسطينيًا بقصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة

03:08 م الخميس 26 يونيو 2025

الاحتلال يستمر في غاراته على غزة

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غزة- (د ب أ)

ارتفع عدد الشهداء في غزة منذ فجر اليوم الخميس، إلى 44 فلسطينيا جراء غارات وقصف الجيش الإسرائيلي على عدة مناطق في القطاع.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن "27 مواطنا استشهدوا في محافظة غزة وشمال غزة، كما استشهد 14 في محافظة خان يونس، وثلاثة في المحافظة الوسطى".

وأشارت إلى أنه "من بين الشهداء، أربعة مواطنين جراء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ومواطنة إثر قصف مدفعي استهدف محيط مفترق السنافور بحي التفاح شرقي مدينة غزة، وثلاثة إثر قصف الاحتلال جباليا البلدة شمال قطاع غزة".

وأضافت أن "مواطنا استشهد في قصف مدفعي للاحتلال على وادى السلقا شرقي دير البلح وسط قطاع غزة".

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