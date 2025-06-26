(وكالات)

صرح المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران، علي خامنئي، اليوم الخميس، أن الشعب الإيراني تمكن من تحقيق "انتصارًا كبيرًا" على إسرائيل التي وصفها بـ"الكيان الصهيوني المصطنع"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى فشل الولايات المتحدة في حماية حليفتها رغم تدخلها المباشر.

وقال خامنئي في كلمة متلفزة، إن "الكيان الصهيوني ترنح تحت ضربات الجمهورية الإسلامية التي لم يكن يتوقعها"، مشددًا على أن القوات الإيرانية تمكنت من "اختراق دفاعاته المتعددة وجعلت مواقعه العسكرية مكشوفة أمام الصواريخ الإيرانية". وأضاف: "أي اعتداء على الجمهورية الإسلامية سيكلف العدو ثمناً باهظاً".

وقال المرشد الإيراني: "أهنئ الشعب الإيراني العظيم بمناسبة النصر على الكيان الصهيوني، وأحيي وقوفه صفاً واحداً إلى جانب قواتنا المسلحة"، مشيداً بما وصفه بـ"وحدة الصف" التي أظهرها الإيرانيون خلال المرحلة الأخيرة. وتابع: "شعبنا أظهر شخصيته وأثبت أنه متحد عندما تقتضي الضرورة، ولا يُسمع منه إلا صوت الوحدة".

وفي حديثه عن الدور الأمريكي، قال خامنئي إن واشنطن فشلت في تحقيق أهدافها رغم تدخلها العسكري المباشر، موضحا: "الولايات المتحدة تدخلت لإنقاذ الكيان الصهيوني لكنها لم تحقق أي إنجاز يُذكر"، واصفا دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطهران بـ"الاستسلام غير المشروط" بأنها "أكبر من حجمه".

وأشار إلى أن "الذين ضخموا حجم الهجوم الأمريكي على إيران هم أنفسهم من قللوا من حجم الضربة الإيرانية على القاعدة الأمريكية"، مؤكدا أن "أي اعتداء على إيران سيُواجه بتكرار استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة".