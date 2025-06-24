ترامب يصل هولندا لحضور قمة الناتو

لاهاي - (د ب أ)

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مطار سخيبول بأمستردام في هولندا مساء الثلاثاء لحضور قمة الناتو التى تنطوى على أهمية كبيرة.

ومن المتوقع أن يتوجه ترامب مباشرة إلى قصر "هاوس تين بوش" في لاهاي حيث سيستضيف ملك وملكة هولندا عشاء رسميا لزعماء الناتو الـ 32 والعديد من شركائهم.

ولم ترافق السيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب زوجها خلال الرحلة إلى هولندا.

وأعلن الديوان الملكي أن الرئيس الأمريكي سيمكث ليلا في القصر، المقر الرسمي للملك فيليم ألكسندر والملكة ماكسيما.

ويعقد قادة الناتو في لاهاي اجتماعا يستمر يومين ويركز على زيادة الإنفاق الدفاعي.