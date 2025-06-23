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الجيش الإسرائيلي: اعترضنا مسيّرة قبل دخولها أجواء جنوب إسرائيل

06:14 ص الإثنين 23 يونيو 2025

اعتراض مسيرة

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وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، قبل قليل، اعتراض طائرة مسيّرة كانت تقترب من دخول الأجواء الجنوبية لإسرائيل.

وفيما سبق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قصف أهدافا في غرب إيران والعاصمة طهران.


وقال بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي إن سلاح الجو "يقصف مواقع لبنى تحتية عسكرية في طهران وغرب إيران"، مبينا أنه "استهدف بنى تحتية في إيران لتخزين وإطلاق صواريخ معدة لقصف إسرائيل".

وأضاف أن سلاح الجو أغار على مواقع رادارات عسكرية للإنذار المبكر في كرمانشاه غرب إيران.

وذكر التلفزيون الإيراني، أن الدفاعات الجوية تم تفعيلها في العاصمة الإيرانية طهران وذلك للتصدي لهجمات إسرائيلية جديدة.

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