السلطات الأوكرانية: هجوم كبير بالطائرات المسيرة على كييف



وكالات

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الإثنين، أن العاصمة كييف تتعرض لهجوم كبير بالطائرات المسيرة، وسط أنباء عن سماع دوي انفجارات قوية.

وقال تيمور تكاتشينكو، رئيس الإدارة العسكرية في كييف، إن هناك هجوم كبير آخر على العاصمة، ربما يكون في عدة موجات من طائرات العدو المسيرة، متوجها إلى السكان بالقول: "ابقوا في الملاجئ ما دام الخطر قائما".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، إن بلاده تعمل على التطوير السريع للطائرات المسيرة الاعتراضية لمواجهة أسراب المسيرات الروسية التي هاجمت المدن الأوكرانية بأعداد متزايدة في الأسابيع الماضية، وفقا للغد.

وأشار المسؤولون الأوكرانيون إلى الزيادة الحادة في أعداد الطائرات المسيرة من طراز شاهد التي صممتها إيران وتطلقها روسيا في الليلة الواحدة. ويقولون إنه من الضروري تطوير تكنولوجيا قادرة على التصدي للتهديد الذي تشكله هذه الطائرات.

وقال زيلينسكي في كلمته المسائية المصورة إننا نعمل أيضا بشكل منفصل على الطائرات المسيرة الاعتراضية التي تهدف إلى تعزيز الحماية ضد طائرات شاهد المسيرة.

وأضاف أن شركات محلية، وبالتالي أنواع مختلفة من الطائرات المسيرة، تحقق نتائج. ويزداد بالفعل حجم الإنتاج من الطائرات الاعتراضية.