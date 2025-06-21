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إسرائيل: اعترضنا 99% من الطائرات الإيرانية المسيرة منذ بدء الصراع

05:15 م السبت 21 يونيو 2025

طائرة مسيرة

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وكالات

قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض 99% من الطائرات الإيرانية بدون طيار التي أطلقت على البلاد منذ بدء الصراع قبل أكثر من أسبوع.

وأوضحت قوات الاحتلال الإسرائيلية، إن نظام الدفاع الجوي المتعدد الطبقات في البلاد اعترض أكثر من 470 طائرة مسيرة هجومية أحادية الاتجاه، بما في ذلك حوالي 40 طائرة تم إطلاقها خلال الليل.

في اختراق نادر للدفاعات الجوية الإسرائيلية، ضربت طائرة بدون طيار بلدة بيت شان في شمال إسرائيل صباح السبت وهبطت أخرى في منطقة مفتوحة في جنوب إسرائيل.

أطلقت إيران أكثر من ألف طائرة بدون طيار منذ بدء الصراع، وقد سقط الكثير منها أو اعترضتها دول أخرى.

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