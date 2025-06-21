السلطات الإيرانية تلقي القبض على سائح ألماني في إيران بتهمة التجسس

طهران- (د ب أ)

في خضم الحرب مع إسرائيل، أعلنت إيران عن اعتقال سائح ألماني.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية "مهر"، فإن الشاب الألماني متهم بالتجسس، غير أن معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أفادت بأن واقعة القبض على الشاب الألماني تمت بالفعل في العام الماضي، مشيرة إلى أن الرجل نُقِل لاحقًا إلى سجن إيفين في العاصمة طهران.

وعرضت وكالة "مهر" مقطع فيديو يوضح اعتقال الشاب الذي كان يقوم بجولة بالدراجة، من قبل جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني في محافظة مركزي، بالقرب من منشأة آراك النووية. ورفضت وزارة الخارجية الألمانية في برلين التعليق على استفسار من (د ب أ) عن هذا الموضوع.

وبحسب التقرير، فإن الشاب الألماني متهم بتسجيل ونقل إحداثيات ومواقع لمنشآت عسكرية ونووية حساسة، ولم تُعرف في البداية أية تفاصيل إضافية بشأن اتهامات التجسس أو الخطوات القانونية المحتملة.





