فرنسا: حل الملف النووي الإيراني لن يكون إلا بالحوار

وكالات

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل باور، إن بلاده تؤمن بأن حل الملف النووي الإيراني لا يمكن أن يتحقق إلا عبر الحوار.

وأضاف أن العمليات العسكرية قد تعطل البرنامج النووي الإيراني مؤقتًا، لكنها لن تكون قادرة على وقفه بالكامل.

كان وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أكد أن إسرائيل ماضية في عملياتها ضد إيران ولن تتوقف حتى تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وعلى رأسها منع طهران من امتلاك سلاح نووي.

وقال ساعر، خلال تفقده آثار ضربة صاروخية إيرانية على تل أبيب رفقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن تأخير الهجوم على إيران كان سيمنحها الوقت للحصول على السلاح النووي، مضيفًا: "الثمن الذي ندفعه الآن أقل بكثير مما كنا سندفعه لو انتظرنا".

وأوضح الوزير الإسرائيلي أن بلاده منحت فرصة للمسار الدبلوماسي الذي قادته الولايات المتحدة، إلا أن الإيرانيين لم يتفاوضوا بصدق، ولم يُظهروا أي نية حقيقية للتوصل إلى اتفاق يضمن وقف أنشطتهم النووية.