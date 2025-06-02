"اتهمه بالتطبيع مع إسرائيل".. تميم البرغوثي يهاجم الرئيس السوري (فيديو)

القاهرة- مصراوي:

في ظهور إعلامي أثار جدلاً واسعًا، شنّ الشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي هجومًا لاذعًا على الرئيس السوري أحمد الشرع، متهمًا إياه بـ"التطبيع" مع إسرائيل، وذلك في سياق انتقاده لسياسات النظام السوري الجديدة.

البرغوثي، المعروف بمواقفه القومية الداعمة للمقاومة، استغل ظهوره لانتقاد ما وصفه بـ"انحراف" دمشق عن محور المقاومة، مشيرًا إلى تصريحات الشرع التي ألمحت إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام رسمي مع إسرائيل على غرار اتفاقية كامب ديفيد.

كما أثار البرغوثي جدلاً إضافيًا بانتقاده التاريخ الأموي، واصفًا بني أمية بـ"الطغاة"، في إشارة إلى ما يعتبره امتدادًا للسياسات القمعية في التاريخ العربي.

من جهة أخرى، أشاد البرغوثي بالأذرع الإقليمية لإيران، معتبرًا إياها "حائط صد" في وجه ما وصفه بـ"الهيمنة الغربية"، ومثنيًا على دور حزب الله اللبناني في مواجهة إسرائيل، حيث رثى أمينه العام حسن نصر الله، واصفًا إياه بـ"رمز الكرامة العربية".

تصريحات البرغوثي أثارت ردود فعل متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها البعض تعبيرًا عن موقف مبدئي ضد التطبيع، بينما رأى آخرون فيها اصطفافًا سياسيًا مع محور إيران على حساب استقلالية القرار الفلسطيني.

يُذكر أن الرئيس السوري أحمد الشرع كان قد صرح سابقًا بأن أي سلام سوري إسرائيلي رسمي يُعد "خطرًا"، ليس فقط على الحق الفلسطيني، بل على سلامة سوريا والمنطقة بأكملها، مؤكدًا أن مثل هذا السلام لا يمكن أن يكون حقيقيًا أو دائمًا في ظل الاحتلال الإسرائيلي المستمر.