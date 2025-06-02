خلال تخرجهم.. طلاب هارفارد يخرجون حاملين لافتات تدعم فلسطين (فيديو)

القاهرة- مصراوي:

شهد حفل تخرج كلية الحقوق في جامعة هارفارد، واحدة من أبرز الجامعات الأمريكية، احتجاجات طلابية حاشدة تضامنًا مع الفلسطينيين في غزة، حيث رفع الطلاب لافتات تنتقد دعم الجامعة للاستثمارات المرتبطة بإسرائيل، وتندد بما وصفوه بـ"الإبادة الجماعية" الجارية في القطاع.

ومن بين اللافتات التي رفعها الطلاب خلال مراسم التخرج، الخميس الماضي: "هارفارد تتخلى عن الإبادة الجماعية في غزة" و"لم يتبقَّ أي جامعات في غزة"، في إشارة إلى التدمير الكامل الذي تعرضت له المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023.

وأفادت صحيفة "هارفارد كريمسون" الطلابية بأن اللافتات وُضعت في مواقع بارزة داخل الحرم الجامعي، منها الطابق الثاني في قاعة "سيفر" وأعلى درج مكتبة "ويدنر"، لكنها أُزيلت سريعًا من قِبل إدارة الجامعة.

من كان يتوقع أن حفل تخرج طلبة #هارفارد سيكون بهذه الشكل الداعم ل #فلسطین الشيء الذي افقد #ترامب صوابه pic.twitter.com/xY6fFLWMWn — El Bekkari Khalid (@BekkariKhalid) May 28, 2025

كما أشار الطلاب إلى أن 73% من طلاب كلية الحقوق صوّتوا لصالح سحب استثمارات الجامعة من الشركات المتورطة في دعم الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في استفتاء أُجري في مارس الماضي.

وعبّر المحتجون عن رفضهم لتبنّي جامعة هارفارد تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست (IHRA)، والذي قالوا إنه "يخلط بشكل خطير بين معاداة السامية ومعاداة الصهيونية"، معتبرين أن ذلك يقيد حرية التعبير بشأن انتقاد سياسات إسرائيل.

خريجو جامعة هارفارد يحولون حفل التخرج إلى منصة تضامن مع #غزة رافعين لافتات تندد بالإبادة وتصف إسرائيل بالدولة العنصرية#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/765wm0gCGp — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 31, 2025

من جهته، وصف الإعلام العبري حفل التخرج بأنه كان "معاديًا لإسرائيل بشكل واضح"، وذلك بعد انتشار مقاطع فيديو تظهر احتجاج الطلاب داخل الحرم الجامعي.