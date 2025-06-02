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خلال تخرجهم.. طلاب هارفارد يخرجون حاملين لافتات تدعم فلسطين (فيديو)

10:56 ص الإثنين 02 يونيو 2025

طلاب هارفارد يخرجون حاملين لافتات تدعم فلسطين

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القاهرة- مصراوي:

شهد حفل تخرج كلية الحقوق في جامعة هارفارد، واحدة من أبرز الجامعات الأمريكية، احتجاجات طلابية حاشدة تضامنًا مع الفلسطينيين في غزة، حيث رفع الطلاب لافتات تنتقد دعم الجامعة للاستثمارات المرتبطة بإسرائيل، وتندد بما وصفوه بـ"الإبادة الجماعية" الجارية في القطاع.

ومن بين اللافتات التي رفعها الطلاب خلال مراسم التخرج، الخميس الماضي: "هارفارد تتخلى عن الإبادة الجماعية في غزة" و"لم يتبقَّ أي جامعات في غزة"، في إشارة إلى التدمير الكامل الذي تعرضت له المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023.

وأفادت صحيفة "هارفارد كريمسون" الطلابية بأن اللافتات وُضعت في مواقع بارزة داخل الحرم الجامعي، منها الطابق الثاني في قاعة "سيفر" وأعلى درج مكتبة "ويدنر"، لكنها أُزيلت سريعًا من قِبل إدارة الجامعة.

كما أشار الطلاب إلى أن 73% من طلاب كلية الحقوق صوّتوا لصالح سحب استثمارات الجامعة من الشركات المتورطة في دعم الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في استفتاء أُجري في مارس الماضي.

وعبّر المحتجون عن رفضهم لتبنّي جامعة هارفارد تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست (IHRA)، والذي قالوا إنه "يخلط بشكل خطير بين معاداة السامية ومعاداة الصهيونية"، معتبرين أن ذلك يقيد حرية التعبير بشأن انتقاد سياسات إسرائيل.

من جهته، وصف الإعلام العبري حفل التخرج بأنه كان "معاديًا لإسرائيل بشكل واضح"، وذلك بعد انتشار مقاطع فيديو تظهر احتجاج الطلاب داخل الحرم الجامعي.

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جامعة هارفارد فلسطين الإبادة الجماعية غزة قطاع غزة
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