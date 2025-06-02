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التحقيقات الفيدرالي: نحقق في هجوم إرهابي محتمل بكولورادو الأمريكية

01:52 ص الإثنين 02 يونيو 2025

مكتب التحقيقات الفيدرالي

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وكالات

قال مدير مكتب التحقيقات الاتحادي كاش باتيل، إن المكتب تلقى معلومات عن هجوم إرهابي في بولدر بولاية كولورادو الأمريكية ويجري تحقيقا شاملا بشأنه.

ولم يقدم باتيل أي تفاصيل أخرى، لكنه قال في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "عناصرنا وقوات إنفاذ القانون في موقع الحادث بالفعل وسنشارككم المستجدات فور توفر المزيد من المعلومات".

قالت قناة "سي. بي. إس نيوز" نقلا عن شهود في موقع الحادث، إن شخصا هاجم مجموعة من المواطنين بزجاجات حارقة خلال مشاركتهم في مسيرة مؤيدة لإسرائيل، وفقا للغد.

وذكرت إدارة شرطة بولدر أنها تتعامل مع بلاغ عن هجوم في المدينة شمل عدة ضحايا، ولم تفصح عن أي تفاصيل أخرى.

يأتي الهجوم بالتزامن مع حرب إبادة تشنها إسرائيل في قطاع غزة، ومواصلة حصار المدنيين الفلسطينيين.

وتواصل القوات الإسرائيلية ارتكاب مجازر ضد سكان غزة بشكل يومي، وسط مناشدات دولية بالاستجابة إلى جهود الوسطاء الساعية إلى التهدئة.

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