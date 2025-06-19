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البث العبرية: الجيش الإسرائيلي يستعد للرد بقوة على قصف مستشفى سوروكا

10:51 م الخميس 19 يونيو 2025

قصف مستشفى سوروكا

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وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي يستعد للرد بقوة على إصابة الصاروخ الإيراني لمستشفى سوروكا.

وتعرض مستشفى سوروكا، أكبر منشأة طبية في جنوب إسرائيل، لأضرار جسيمة نتيجة ضربة صاروخية إيرانية صباح الخميس، في واحدة من أعنف موجات التصعيد بين الجانبين، وصفها مسؤولون إسرائيليون بأنها "جريمة حرب متعمدة"

وأفاد الحرس الثوري الإيراني بتنفيذ "الموجة الـ14 من الهجمات على أهداف استراتيجية للعدو الإسرائيلي"، وقال في بيان رسمي إن القصف استهدف منشأة عسكرية تضم "آلاف الجنود وأنظمة قيادة رقمية ومقرات لحرب سيبرانية" تقع بجوار مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع.

وارتفع عدد المصابين جراء سقوط صواريخ إيرانية اليوم في مواقع مختلفة داخل إسرائيل إلى 137 شخصًا، وفق ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية.

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