

وكالات

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين، أن الجيش الأمريكي بدأ بإعادة نشر بعض الطائرات والسفن من قواعده في منطقة الشرق الأوسط، في خطوة احترازية تهدف لحماية القوات الأمريكية من أي هجوم إيراني محتمل.

وأوضح المسؤولان، اللذان تحفظا عن الكشف عن هويتيهما، أن عملية إعادة التموضع تأتي ضمن خطة أوسع لتأمين الوحدات العسكرية الأمريكية المنتشرة في المنطقة، دون الإفصاح عن عدد الطائرات والسفن أو تحديد وجهتها الجديدة.

وأشار أحد المسؤولين إلى أن سفنا تابعة للبحرية الأميركية غادرت أحد الموانئ في البحرين، إذ يتمركز الأسطول الخامس، بينما جرى نقل طائرات من قاعدة العديد الجوية في قطر، كانت خارج الملاجئ المحصنة، مضيفا: "هذه التحركات ليست غير معتادة، فسلامة القوات تأتي أولاً".

تأتي هذه الخطوة في ظل التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، حيث تواصل إسرائيل شنّ غارات جوية منذ يوم الجمعة الماضي، بعد إعلانها أن طهران تقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه إيران بشدة.

وفي هذا السياق، أكد السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة في جنيف أن بلاده حذّرت واشنطن من رد حازم إذا شاركت في الهجوم الإسرائيلي بشكل مباشر.