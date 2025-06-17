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ترامب: أريد عدم رؤية سلاح نووي في إيران

01:42 ص الثلاثاء 17 يونيو 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه كان ينبغي على إيران توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي قبل بدء الضربات الإسرائيلية، وإنه يعتقد أنها تريد الآن إبرام اتفاق.

وقال ترامب لصحفيين على هامش قمة لمجموعة السبع: "كما قلت سابقا، أعتقد أنه سيتم توقيع اتفاق، أو سيحدث شيء ما، لكن سيتم توقيع اتفاق، وأعتقد أن إيران ستكون حمقاء إذا لم توقع".

وأشار إلى أن إيران لا تفوز بهذه الحرب وتحتاج إلى الدخول في محادثات على الفور قبل فوات الأوان، وفقا للغد.

وأكد: "أريد عدم رؤية سلاح نووي في إيران وينبغي التوصل إلى اتفاق مع إيران يراعي إسرائيل"، مشيرا إلى أن إيران ترغب في التوصل لاتفاق.

وأضاف: "منحت إيران 60 يوما للتوصل لاتفاق لكنهم رفضوا وكان من الحماقة عدم توقيع إيران على اتفاق".

وأوضح أنهم في طريقهم للتأكد من عدم امتلاك إيران للسلاح النووي.

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